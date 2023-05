Alcobertas volta a receber prova de carrinhos de rolamentos

A freguesia de Alcobertas, em Rio Maior, vai receber mais uma edição da já tradicional prova de carrinhos de rolamentos e trike bikes, uma organização do Alcobertas Futebol Clube (AFC). O evento está inserido nas Festas da Vila de Alcobertas, que decorrem de 12 a 21 de Maio, e tem data marcada para 14 de Maio, domingo, às 14h30. O evento decorre na Estrada do Barco, descida que liga Casais Monizes a Alcobertas, inserida em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Das 9h às 10h30 vai ser feita a validação das inscrições e das 10h30 às 13h há espaço para treinos livres. A inscrição inclui almoço, cuja hora é das 13h às 14h30, e seguro (15 euros), sendo as inscrições limitadas a 60 participantes. O valor do almoço para os acompanhantes é de 7,5 euros. O clube espera voltar a contar com dezenas de participantes, de todos os pontos do país e até internacionais, havendo pódios para as categorias existentes, lembranças para todos os participantes e prémio para o veículo mais original.