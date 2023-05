partilhe no Facebook

Ex-jogadores do CPCD convocados para a selecção nacional

Os ex-jogadores do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria, Miguel Ramos (guarda-redes) e Afonso Abreu (ala), que começaram a jogar futsal enquanto traquinas naquele clube do concelho de Vila Franca de Xira, foram convocados para representar a selecção nacional de sub-15 de futsal. Ambos jogam no Sporting Club de Portugal e vão realizar dois encontros de preparação das quinas diante da selecção francesa.