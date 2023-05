João Nuno Batista ganha medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Duatlo

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas João Nuno Batista conquistou a medalha de bronze, na categoria de juniores, no Campeonato do Mundo de Duatlo que decorreu sábado, 29 de Abril, em Ibiza, Espanha. O jovem competiu em representação da selecção nacional, ao serviço da qual já tinha conquistado a medalha de prata no Europeu de Duatlo em Caorle (Itália) e a medalha de bronze na Taça da Europa de Triatlo em Quarteira, só nesta época de 2023.