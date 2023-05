Juniores do Alcanenense conquistam Taça do Ribatejo em futebol

O Atlético Clube Alcanenense conquistou a Taça do Ribatejo de Juniores em futebol, juntando o troféu ao título distrital. O emblema de Alcanena venceu o União de Almeirim por 3-0, em encontro disputado na segunda-feira, 1 de Maio, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento.