Os melhores do mundo da marcha voltam a competir em Rio Maior

Rio Maior recebe no sábado, 6 de Maio, a30ª edição do Grande Prémio Internacional em Marcha, onde vão partiocipar alguns dos melhores marchadores do mundo. Segundo a organização, a cargo da Câmara de Rio Maior, da empresa municipal Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior, estão inscritos representantes de 19 nacionalidades, nas competições femininas e masculinas. A prova conta ainda com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo, da Associação de Atletismo de Santarém e de várias entidades e empresas do concelho de Rio Maior.

Está garantida a presença dos dois campeões mundiais em titulo: o japonês Toshikazu Yamanishi, duas vezes campeão do mundo nos 20 kms e que conquistou a medalha de bronze, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; e Kimberly Garcia Leon, do Peru, que foi a grande vencedora em 2017 e 2022. Os reputados atletas de Rio Maior João Vieira e Inês Henriques vão estar também entre as grandes figuras presentes.

A competição está novamente entre as melhores do mundo, fazendo parte do restrito grupo das que integram o World Race Walking Tour da World Athletics, na categoria máxima de Gold Level RW Event. Para além da prova internacional dos 20 Kms, com início pelas 18h00, volta também a decorrer a marcha de promoção e a légua de marcha de promoção, em vários escalões com muitos jovens em prova a partir das 15h30.