27º Troféu Moto Rali percorreu “terras oureanas”

O 27º Moto Rali, inserido no 26º Troféu Nacional de Moto Ralis Turísticos, e com organização do Moto Clube do Porto, realizou-se em Ourém. Com mais de uma centena de participantes, os amantes das duas rodas realizaram um périplo pelo concelho de Ourém e visitaram alguns dos ex-libris.

O encerramento da iniciativa decorreu na Vila Medieval de Ourém, local onde foi servido o almoço de encerramento que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, Luís Oliveira.