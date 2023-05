Aluno de Ferreira do Zêzere é campeão nacional de lançamento adaptado

Rodrigo Alcobia é aluno do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere e recebeu um voto de louvor por parte do município.

Rodrigo Alcobia, aluno do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, sagrou-se campeão nacional de lançamento adaptado no 17º Mega Sprinter, em Beja, com o melhor resultado num conjunto de seis lançamentos. Além do ouro, recebeu ainda um voto de louvor proposto pelo presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, aprovado por unanimidade na reunião do executivo de 27 de Abril.

O louvor foi atribuído “pela atitude exemplar, resultado meritório e destaque que deu ao concelho, reconhecendo o seu esforço, empenho e determinação em representação da comunidade escolar e de Ferreira do Zêzere”, refere a nota do município. O Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere deixou um comunicado nas redes sociais referente à prestação do aluno: “Felicitamos o Rodrigo pela presença neste evento de dimensão nacional. Ser o primeiro classificado e fazer ecoar no estádio o nome do nosso agrupamento é um prémio para o Rodrigo e para todos os que ao longo do seu percurso escolar o acompanharam e acreditaram nas suas valiosas capacidades. Estamos muito orgulhosos do caminho percorrido pelo nosso aluno. Parabéns a ambos, Rodrigo Alcobia e professor Luiz Mota”.

O jovem foi selecionado pelo agrupamento após vencer a fase da Coordenação Local do Desporto Escolar da Lezíria e Médio Tejo, em lançamento adaptado, sendo o 17º Mega Sprinter o ponto de encontro de todos os alunos apurados nas provas escolares locais e regionais. O evento pertenceu ao calendário desportivo anual do Programa Nacional do Desporto Escolar e nas diferentes fases foram realizadas centenas de competições de norte a sul do país. Participaram cerca de 121 mil alunos, resultando no apuramento final daqueles que disputaram as competições de velocidade (40 metros), lançamentos de peso e adaptado (de precisão), salto em comprimento e resistência (1 quilómetro).