Olival recebeu mais uma edição do Passeio de TT

A vila de Olival assistiu no passado domingo, 30 de Abril, ao regresso da iniciativa “Passeio Olival TT”, evento que reuniu muitos amantes de jipes, motos e quads, com organização do Centro Cultural e Recreativo do Olival. Um passeio descontraído, com vários desafios e um trial a finalizar, foi a proposta desta edição do “Passeio Olival TT” que conseguiu reunir muito público.