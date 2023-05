Dirigentes federativos elogiam projecto da Cidade Desportiva de Santarém

Os presidentes das federações nacionais de ginástica, canoagem, atletismo, triatlo, ténis de mesa, ciclismo, natação e a FADU- Federação Académica do Desporto Universitário foram recebidos na Câmara de Santarém, onde lhes foi dado a conhecer o projecto da futura Cidade Desportiva, que começará com a construção da Academia do Futebol junto ao Complexo Aquático municipal. Segundo nota de imprensa da autarquia, o projecto mereceu elogios dos dirigentes que terão aproveitado o momento para propor um conjunto de projectos para o desenvolvimento desportivo de Santarém.

A visita decorreu no dia 24 de Abril e os dirigentes federativos foram recebidos pelo vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite, e pelo administrador da Viver Santarém, Carlos Coutinho. “Estão hoje em Santarém representadas as modalidades que mais medalhas olímpicas trazem para Portugal, é um orgulho para Santarém debatermos convosco o futuro do desporto”, disse João Leite sublinhando que a promoção da actividade física nas suas diversas modalidades é uma prioridade estratégica para o município.

Carlos Coutinho garantiu que Santarém pretende continuar a promover e a colaborar com a organização de eventos desportivos com todo o impacto que isso representa para a economia local. Já Luís Arrais, presidente da Federação Ginástica de Portugal, e que já foi autarca em Santarém, agradeceu ao município o bom acolhimento e considerou que “discutir o desporto e o futuro do desporto em Portugal é fundamental” e que é com agrado que verifica que Santarém está no centro dessa discussão.