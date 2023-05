Mação goleia Benavente por 60-0 e vence distrital de futsal

Clube de Benavente apresentou-se apenas com três jogadores no último jogo do campeonato, facilitando assim a vida do Mação FC, que estava em igualdade pontual com o Vitória de Santarém mas beneficiou da melhor diferença de golos graças a essa goleada.