Sócios do Vilafranquense promovem abaixo-assinado exigindo assembleia extraordinária

Saída da SAD que era responsável pelo futebol profissional e a recusa do presidente da comissão administrativa do clube em dar entrevistas que esclareçam a comunidade levaram mais de uma centena de sócios a assinar o documento.

Mais de uma centena de sócios do União Desportiva Vilafranquense (UDV) já rubricaram um abaixo-assinado promovido por um grupo de sócios exigindo a realização de uma assembleia-geral extraordinária de carácter urgente.

O objectivo da assembleia, lê-se no documento a que O MIRANTE teve acesso, é a explicação “cabal e totalmente transparente” do negócio da venda da participação accionista do UDV na Sociedade Anónima Desportiva (SAD) que geria o futebol profissional por parte da comissão administrativa do clube e da comissão de acompanhamento do negócio que foi por esta nomeada para acompanhar o processo.

O abaixo-assinado pede também a apresentação, por parte da comissão administrativa liderada por Márcio Oliveira, do plano existente para o futuro do clube, nomeadamente para a modalidade de futebol. “Queremos saber, por exemplo, como vão fazer a nível de treinadores, quem vai cuidar da relva, se os contentores que foram colocados no Cevadeiro pela SAD vão lá ficar ou se serão removidos, entre outros”, explica David Inácio, ex-líder do grupo de adeptos Piranhas do Tejo e um dos que também rubricou o abaixo-assinado.

Apesar de já terem sido alcançadas as assinaturas necessárias para solicitar o agendamento da assembleia os dinamizadores do documento querem continuar a recolha de forma a dar maior peso e importância ao pedido. O clube tem perto de três mil sócios e os promotores do abaixo-assinado admitem que muitos ainda possam desconhecer a iniciativa de recolha de assinaturas. No dia 25 de Abril um grupo de sócios juntou-se de forma informal no Campo do Cevadeiro para obter mais assinaturas. “Contamos com todos porque a UDV é dos sócios”, lê-se no abaixo-assinado.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE