Sport Clube da Glória recebe apoio para duas balizas

Decisão do executivo de Salvaterra de Magos foi tomada na última reunião camarária.

O município de Salvaterra de Magos vai atribuir ao Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo um montante de cerca de 2600 euros para a aquisição de duas balizas de futebol de sete. A decisão foi tomada de forma unânime na reunião de câmara de 3 de Maio, quarta-feira, no salão nobre dos Paços do Concelho.