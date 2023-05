Santarém Trail regressa domingo

O Santarém Trail está de regresso no domingo, 14 de Maio, numa organização que junta a associação pace.makers running club e o Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas. O programa contempla uma caminhada de 10km, um trail curto de 16km e um trail longo de 26km. A organização frisa que as provas de trail estão certificadas pela ATRP (Associação de Trail Running de Portugal) e a distância mais longa integra o calendário de apuramento da Taça de Portugal de Trail. As inscrições já estão na segunda fase, que termina na sexta-feira, 12 de Maio, e podem ser feitas em online em https://www.trilhoperdido.com/evento/BMW-ACF-Santarem-Trail-2023.

A iniciativa integra também o Campeonato Regional de Trail da Associação Regional de Atletismo de Santarém e no CTR - Circuito de Trail do Ribatejo, contando com o apoio do Município de Santarém e da Aníbal Carvalho e Filhos SA, representante da marca BMW.

A partida e chegada e a zona de convívio situam-se junto ao Convento de S. Francisco e Jardim da República, com a festa do trail a fazer-se no coração da cidade, permitindo que o evento seja vivido pela população.