Torneio de padel solidário em Vila Franca de Xira

Realiza-se no dia 20 de Maio no Lezíria Padel um torneio solidário de padel promovido pelo Rotary Clube de Vila Franca de Xira. O objectivo da iniciativa é ajudar a dotar todas as freguesias do concelho com um baloiço inclusivo. O projecto é apoiado pelo município e juntas de freguesia e as inscrições custam 15 euros para uma categoria e 25 euros para duas categorias. Os participantes no torneio poderão alinhar nas categorias de M4, M5, F5, F4, MX5 e MX4. O welcome pack inclui uma t-shirt, um lanyard (porta-chaves) e uma garrafa de água.