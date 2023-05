Dia da Modalidade em VFX dedicada ao tiro com arco

Realiza-se no dia 13 de Maio, das 09h30 às 11h00, o dia da modalidade em Vila Franca de Xira que este mês será dedicado ao tiro com arco. Todos os interessados em experimentar e conhecer a modalidade podem aparecer gratuitamente no complexo de piscinas da Cimpor, em Alhandra, não sendo precisa inscrição prévia. A sessão é realizada em parceria com a Sociedade Euterpe Alhandrense e com a presença da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, do clube PN Archery e de atletas da Euterpe. Mensalmente o município promove uma modalidade desportiva diferente em diversas associações do concelho, visando incentivar a prática desportiva e os valores do desporto.