Susana Feitor e Yahima Ramirez em acção de formação da Associação de Judo de Santarém

A Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS), em parceria com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), o Rio Maior Sports Centre e o município de Rio Maior estão a promover a formação “Desporto e Igualdade de Género”, no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, a 20 de Maio, das 15h00 às 17h00. O painel de oradores é composto por Alfredo Silva, vice-presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, pela antiga marchadora olímpica de Rio Maior Susana Feitor e pela judoca luso-cubana que escolheu Rio Maior para viver e treinar, Yahima Ramirez, além de professores da ESDRM.

A formação destina-se a dirigentes, gestores de desporto, treinadores, árbitros e atletas. A participação é gratuita e não creditada, sendo necessário inscrição através de formulário disponível online. Segundo o site oficial da AJDS, a AJDS criou o Instituto de Formação de Judo e Disciplinas Associadas (IFJDA) com o objectivo de “dinamizar e proporcionar a realização de programas de formação para os recursos humanos que operam no sistema desportivo”.)