Moçarria vai poder acolher provas internacionais de motocross

Obras na pista do Moçarria Aventura Clube vão contar com um apoio do município de quase 20 mil euros

As obras de melhoramentos e requalificação da pista de motocross do MAC – Moçarria Aventura Clube vão contar com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 19.475 euros, conforme foi deliberado na última reunião do executivo municipal. Refira-se que o MAC organiza anualmente uma das mais importantes provas do Campeonato Nacional de Motocross, que leva à sua pista os melhores pilotos nacionais.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, refere que com esta intervenção a pista de motocross do MAC torna-se a única do concelho homologada para a disputa de provas internacionais na modalidade, concretizando-se assim um sonho já antigo do clube.