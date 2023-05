A competição decorreu em Santarém e envolveu 117 nadadores de nove clubes do distrito

Nadadores de Torres Novas com 8 pódios no Torneio Nadador Completo

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) participou no Torneio Nadador Completo com 20 nadadores, tendo conquistado oito pódios. A competição decorreu em Santarém e envolveu 117 nadadores de nove clubes do distrito. Para serem classificados, todos os nadadores tinham que participar em 6 provas fixas e obrigatórias (100 Mariposa, 100 Costas, 100 Bruços, 100 Livres, 200 Estilos, 400 Livres) e numa prova de 50 metros à escolha. A classificação é obtida somando os pontos das 7 provas, tudo isto realizado em duas sessões.