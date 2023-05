Atletas do Ahead Clube de Ténis de Alverca com vitórias no fim-de-semana

No último fim-de-semana os atletas João Morgado e Martim Simões do Ahead Clube de Ténis de Alverca voltaram a estar em bom plano vencendo dois torneios do circuito nacional da modalidade. No clube de ténis de Setúbal, num torneio de nível A no escalão de sub-17 João Morgado fez a dobradinha vencendo nas provas de singulares e pares.

Por seu turno, Martim Simões competiu nas Caldas da Rainha num torneio de nível B***, uma prova oficial com um prize money de 4 mil euros e venceu na final Guilherme Valdoleiros pelos parciais de 6-0 e 6-1.