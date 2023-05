Académica de Santarém campeã distrital de iniciados

A equipa B de iniciados da Associação Académica de Santarém venceu o campeonato distrital de futebol da 1ª divisão nesse escalão a duas jornadas do final da prova. Com o empate 0-0 em Samora Correia, os jovens escalabitanos carimbaram o título, somando 29 pontos em 12 jornadas, tendo mais seis pontos do que o Samora Correia, segundo classificado, sobre quem têm vantagem em caso de igualdade pontual no final da competição.

Refira-se que a Académica de Santarém tem também uma equipa de iniciados a disputar o campeonato nacional sub-15, tendo garantido a manutenção na prova.