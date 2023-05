Distrital de futebol de Santarém vai para a última jornada com três candidatos

O campeonato distrital de futebol da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém vai para a última jornada com três equipas a disputarem o ambicionado título que dá acesso ao Campeonato de Portugal. União de Tomar e Amiense, ambos com 65 pontos, e Fazendense com 64 venceram no domingo os seus adversários e deixaram as decisões para a derradeira ronda. Os tomarenses venceram 2-o em Salvaterra de Magos, o Amiense foi ao terreno do Abrantes e Benfica triunfar por 2-1 e o Fazendense bateu o Ouriense, em Ourém, por 3-0. Na última jornada os candidatos jogam todos em casa e têm os seguintes desafios: União de Tomar - Mação; Fazendense - Salvaterrense; Amiense - Torres Novas.