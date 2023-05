Maior evento nacional de triatlo cross decorre no fim de semana na Golegã

A jovem da Golegã Beatriz Ferreira é uma das favoritas à vitória do XTERRA na Golegã. A organização é do Núcleo do Sporting da Golegã e da câmara municipal.

A Golegã vai ser palco do maior evento nacional de triatlo cross, o XTERRA Portugal, no fim-de-semana de 20 e 21 de Maio, com partida e meta no Parque da Juventude – Equuspolis. Beatriz Ferreira, atleta da Golegã que recentemente conquistou o título de campeã do mundo de triatlo cross em sub-23, é uma das favoritas na competição de profissionais femininos, ao lado da espanhola Saleta Castro, vencedora em 2021, da suíça Evelybe Trepte e da francesa Emma Ducreux, num ano em que há recorde de inscrições na categoria.



O XTERRA Portugal, com organização do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã e da Câmara Municipal da Golegã, com apoio da Federação de Triatlo de Portugal, é uma aposta do município no desporto de competição e formação de jovens atletas, dado o potencial desportivo e de divulgação internacional que o XTERRA acarreta. O evento vai agora para a nona edição.



Sábado, dia 20, são esperados 200 atletas nacionais e internacionais nesta que será a prova rainha, inserida no circuito mundial de XTERRA, este ano com atletas provenientes de 18 países. Espera-se uma disputa entre o austríaco Dominik Wychera e os portugueses François Vie e Rui Dolores, da categoria de profissionais masculinos. Os atletas vão nadar um quilómetro e meio na Alverca do Campo na Golegã, pedalar 35 quilómetros nos trilhos da Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, terminando com 10 quilómetros de corrida em trilho pelos campos da lezíria ribatejana.



Domingo, dia 21, vão estar em prova 522 jovens atletas no XTERRA KIDS e no XTERRA Sprint, competição inserida no campeonato nacional jovem de triatlo, com os escalões de formação a colocarem em prática todo o seu talento e dedicação.