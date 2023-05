Grupo Desportivo Ribeira do Fárrio vence taça distrital de futsal

A equipa sénior de futsal do Grupo Desportivo Ribeira do Fárrio (GRUDER) conquistou a Taça de Futsal Seniores Masculinos 2022-2023 da Associação de Futebol de Santarém ao vencer por 5-0 na final o Vitória de Santarém. O jogo decisivo decorreu no dia 13 de Maio no pavilhão de Ferreira do Zêzere perante uma entusiástica assistência. O clube do concelho de Ourém conquistou esse troféu pela primeira vez.