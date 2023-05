Grupo Desportivo e Cultural de Seiça celebrou 52 anos de actividade

O Grupo Desportivo e Cultural (GDC) de Seiça comemorou na noite de 6 de Maio o seu 52º aniversário com um jantar-convívio na sede da associação. Fundado em 1971, o GDC Seiça conta com mais de meio século de actividade e cerca de meio milhar (500) de associados, unindo diferentes gerações no compromisso com o desporto e a cultura locais.

A associação tem disponíveis a prática de quatro modalidades. No futebol, o clube já ergueu todos os troféus das competições da Liga Inatel, ostentando um legado de sucesso e determinação. O GDC Seiça abraçou o padel como pioneiro no concelho de Ourém e na modalidade motorizada, o TTTeam de Seiça rompeu as fronteiras do convencional e explora os caminhos menos percorridos, construindo laços de amizade e coragem. A colectividade também oferece expressão artística, com o Seicinha Teatro a preparar-se para a sua próxima actuação na Cenourém 2023, no dia 13 de Outubro, no Teatro Municipal de Ourém.

“Somos um grupo humilde, mas fazemos de tudo para elevar o nome do GDC Seiça”, afirmou o presidente da associação, Fernando Silva, reforçando o seu compromisso em manter as raízes e dignificar a associação. A noite de convívio terminou com a entrega dos prémios “Seicinha 2022/23” aos atletas do GDC Seiça, numa celebração de reconhecimento e determinação para o futuro. A Câmara Municipal de Ourém foi convidada e esteve representada por Rui Vital, vereador com os pelouros do Associativismo, Desporto e Juventude, entre outros. Entre os muitos convidados, marcou presença também a presidente da junta de freguesia local, Ângela Marques.