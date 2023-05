O sonho olímpico no Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos

Ingrid Maior conheceu o treinador Carlos Matias, do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos, no mundial de 2013. No ano seguinte mudou-se para Portugal e experimentou o clube, onde actualmente é atleta e treinadora. Carlos Matias já foi treinador em duas edições dos Jogos Olímpicos e acredita que a jovem tem tudo para estar entre os 14 melhores do mundo.

Carlos Matias é treinador no Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos (CTSM) e cruzou-se pela primeira vez com Ingrid Maior no mundial de trampolins em 2013 quando a jovem, actualmente com 26 anos, representava a selecção do Brasil. Um ano depois, a atleta mudou-se para Portugal e começou a treinar no clube salvaterrense. Embora estude no Porto, onde tem a mãe, o padrasto, o irmão e o namorado, decidiu regressar ao CTSM. Todas as semanas faz etapas de 600 quilómetros, ida e volta, para conciliar os estudos com os treinos.

Os seus pais foram atletas de trampolins, a mãe tetracampeã brasileira e o pai campeão. Ingrid Maior já participou em seis mundiais, o último pela selecção portuguesa, no ano passado, e sonha com o apuramento para os Jogos Olímpicos. Aos papéis de atleta e treinadora no CTSM, acumula o de juíza internacional de trampolins e de professora na Universidade da Maia, sendo licenciada em Educação Física e Desporto e mestre em Exercício Físico e Saúde. No final de Abril deste ano sagrou-se vencedora por equipas num torneio em França e sente que a conquista a deixa mais perto dos Jogos Olímpicos: “É uma realidade não tão distante e difícil de alcançar”, afirma a O MIRANTE, consciente de que são apurados apenas 14 ginastas a nível mundial. Ingrid Maior define-se como uma atleta disciplinada. “Temos de querer muito, a motivação pode não estar lá e é preciso disciplina”, sublinha.

Um clube de campeões

Carlos Matias já esteve como treinador nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e de Londres, em 2012, e agora é seleccionador nacional. Não tem dúvidas que Ingrid tem potencial para chegar ao topo. “Tem as qualidades de um excelente atleta – compromisso, disciplina e paixão”, refere, acrescentando que mantém ao mesmo tempo uma relação de respeito e amizade. O treinador de 61 anos é uma figura incontornável dos trampolins e o pavilhão onde treinam, em Salvaterra de Magos, foi baptizado com o seu nome. Em Moçambique, onde nasceu, fazia vários desportos de modo a ter o tempo todo ocupado. Tornou-se uma referência na região ribatejana e, em 1994, ajudou a fundar o CTSM, que tem formado campeões nacionais e internacionais, contando actualmente com cerca de uma centena de atletas. O seleccionador nacional treina também no Futebol Clube Estevense, em Benavente.