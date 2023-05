A festa do título distrital de futebol fez-se em Tomar

O União de Tomar sagrou-se campeão distrital de futebol da 1ª divisão ao vencer no domingo, 21 de Maio, o Mação por 2-0, numa competição que teve emoção até ao fim com três equipas a poderem conquistar o título. Os tomarenses partiam em vantagem e se ganhassem tinham a o título assegurado, o que acabou por acontecer. De nada valeram as vitórias do Amiense (2-0 sobre o Torres Novas) e do Fazendense (5-0 sobre o Salvaterrense). O União de Tomar terminou a prova com 68 pontos, tantos como o Amiense e com mais um ponto do que o Fazendense.

A festa fez-se no Estádio Municipal António Fortes (Totói), em Tomar, onde o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, entregou a taça e as medalhas aos vencedores, numa festa onde se incorporaram vários autarcas locais. O União de Tomar regressa assim às competições nacionais de futebol, indo disputar na próxima época o Campeonato de Portugal. Recorde-se que o clube de Tomar é o único do distrito de Santarém que já militou na 1ª divisão nacional, nas décadas de 60 e 70 do século passado.

Com o segundo lugar conseguido, o Amiense garantiu o apuramento para a Taça de Portugal. No que toca às despromoções, Benavente, Águias de Alpiarça e Entroncamento AC foram relegados para 2ª divisão distrital.

FOTOS - Associação de Futebol de Santarém