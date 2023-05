Pedrogão Triatlo vence colectivamente na Golegã

A equipa do Pedrógão Triatlo venceu colectivamente a 4ª etapa do Campeonato Nacional Jovem XTERRA na Golegã, sendo o terceiro triunfo em quatro etapas.

A equipa do Pedrógão Triatlo venceu colectivamente a 4ª etapa do Campeonato Nacional Jovem XTERRA na Golegã, sendo o terceiro triunfo em quatro etapas. O clube do concelho de Torres Novas participou na prova com 43 atletas de vários escalões, obtendo mais uma vitória por clubes, entre 34 equipas presentes. Em segundo lugar ficou o Alhandra Sporting Club e em terceiro o Sport Lisboa e Benfica.