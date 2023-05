Rio Maior Basket com final de época de grandes decisões

A equipa sénior masculina do Rio Maior Basket vai disputar a Final Sul da Taça Nacional, onde vai defrontar a equipa da SIMECQ em duas mãos, no próximo fim de semana. A equipa de Rio Maior deixou pelo caminho o Alenquer BC, o CDC/AAUBI e o Stella Maris, vencendo o respectivo grupo. Posteriormente, nos quartos de final da competição eliminou a equipa do CF “Os Belenenses” por 71-72 e o apuramento para a Final Sul foi alcançado com a vitória sobre o Atlético de Reguengos por 97-65.

Esta época ficou também marcada pela excelente prestação de outras equipas do clube, como a qualificação das seniores femininas para a 2ª fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão e o 3º lugar conseguido na Taça Nacional de sub18 femininas. Já a equipa de sub18 masculinos concluiu o o campeonato nacional do escalão em 5º lugar, tendo competido de igual para igual com grandes nomes do basquetebol nacional, como SL Benfica, FC Barreirense, Imortal e Sporting CP. Os sub 21 masculinos terminaram em 2º lugar o Campeonato Manuel Campos, ao perder na final frente ao Scalipus CS por 61-72. A equipa ainda está em competição e no fim de semana de 3 e 4 de Junho vai jogar as finais da Taça Manuel Campos.