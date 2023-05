A UDR Zona Alta venceu colectivamente a terceira prova do Campeonato Nacional de Caça em tiro com arco.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Zona Alta vence no nacional de tiro com arco

A UDR Zona Alta venceu colectivamente a terceira prova do Campeonato Nacional de Caça em tiro com arco. Para esse desfecho contribuíram os excelentes desempenhos individuais dos arqueiros de Torres Novas, com duas vitórias num total de oito pódios. A prova foi organizada pela Academia de Esgrima Histórica, em Santa Iria da Azóia, concelho de Loures.