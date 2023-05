Arqueiros de Santarém com pódios em duas provas

A secção de Tiro com Arco RCS, de Santarém, participou em provas em Viana do Castelo e em Loures, tendo alcançado boas classificações.

No Minho, Patrícia Godinho classificou-se em segundo lugar na divisão BareBow, Adulto, Senhoras e com Luís Faria Rodrigues alcançou o segundo lugar em equipas mistas.

Em Loures, os arqueiros Filipe Rodrigues e Tomé Rodrigues participaram na prova de caça na qual o arqueiro Tomé Rodrigues alcançou também o segundo lugar, na classe de arco BHR, júnior, masculino.