Beatriz Ferreira venceu o campeonato XTERRA Portugal na Golegã

Beatriz Ferreira, natural do Pombalinho, venceu a competição principal feminina do XTERRA Portugal, uma prova que se disputou na Golegã. Há menos de um mês a atleta sagrou-se campeã mundial sub-23 de Triatlo Cross.

A Golegã foi palco do maior evento nacional de triatlo cross, o XTERRA Portugal, no fim-de-semana de 20 e 21 de Maio, e foi uma atleta da casa que se destacou entre as centenas que participaram na iniciativa. Beatriz Ferreira, natural do Pombalinho, concelho da Golegã, que defende actualmente o emblema do Benfica, venceu a prova principal feminina menos de um mês depois de se ter sagrado campeã do mundo de sub-23 em Triatlo Cross, nos mundiais em Ibiza.