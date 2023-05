Jovens ribatejanas competem no Troféu Nacional de Acordeão

Alunas da professora Andreia Sofia, do Cartaxo, vão participar no Troféu Nacional de Acordeão que decorre em Alcobaça nos dias 27 e 28 de Maio.

Alunas da professora Andreia Sofia, do Cartaxo, vão participar no Troféu Nacional de Acordeão que decorre em Alcobaça nos dias 27 e 28 de Maio. Camila Félix (Malaqueijo), Maria Clara (Reguengo), Maria Inês Carrapato (Moçarria) e Leonor Vieira (Moçarria) são as quatro jovens com idades entre os 11 e 13 anos que vão prestar provas no 26º Troféu Nacional de Acordeão/7º Concurso Internacional inserido na 26ª Semana Internacional do Acordeão "Alcobaça 2023".

No concurso participam alunos de acordeão de várias escolas de Portugal, Espanha, Itália, Bélgica e Colômbia. A organização é da Associação de Acordeão de Portugal, do Município de Alcobaça e da Orquestra Típica e Coral de Alcobaça.