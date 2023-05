Judocas de Santarém com vários pódios em Rio Maior

A Casa do Benfica em Santarém esteve presente no campeonato zona centro de juvenis e no Torneio Projeto Judo + para Benjamins Infantis e Iniciados

A Casa do Benfica em Santarém esteve presente no campeonato zona centro de juvenis e no Torneio Projeto Judo + para Benjamins Infantis e Iniciados, que decorreram em Rio Maior. Em Juvenis, Marta Lopes e Fernanda Tostes alcançaram o 2° lugar nas suas categorias, tendo ficado apuradas para o campeonato nacional a realizar no Seixal a 3 de Junho 2023.

Em Judo + as classificações foram as seguintes: Salvador Carneiro - 1° lugar; Guilherme Casaca - 1° lugar; Francisco Vasconcelos - 1° lugar; António Vinhais - 2° lugar; André Carvalhal - 2° lugar; Francisco Sepúlveda - 2° lugar.