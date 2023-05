Campeãs e vice-campeãs nacionais são atletas do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos.

Associação de Salvaterra em destaque no Nacional de Trampolim

O Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos trouxe vários pódios do Campeonato Nacional de Trampolim Individual e Sincronizado que se realizou em Peniche no fim-de-semana de 20 e 21 de Maio. Francisca Santos, Margarida Pinheiro e Ingrid Maior foram campeãs nacionais por equipas em seniores elites femininas; Margarida Pinheiro e Francisca Santos sagraram-se vice-campeãs em seniores elite femininas e Madalena Pinheiro e Inês Correia, da secção de trampolim do Clube de Futebol Estevense, sagraram-se campeãs nacionais em trampolim sincronizado juvenis da primeira divisão.