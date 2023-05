Beatriz Ferreira venceu na Golegã o campeonato XTERRA Portugal

A Golegã foi palco do maior evento nacional de triatlo cross, o XTERRA Portugal, no fim-de-semana de 20 e 21 de Maio, e foi uma atleta da casa que se destacou entre as centenas que participaram na iniciativa. Beatriz Ferreira, natural do Pombalinho, concelho da Golegã venceu a prova principal feminina menos de um mês depois de se ter sagrado campeã do mundo de sub-23 em Triatlo Cross, nos mundiais em Ibiza.

Com partida e meta no Parque da Juventude – Equuspolis, Beatriz Ferreira era considerada uma das favoritas na competição de profissionais femininos, ao lado da espanhola Saleta Castro, vencedora em 2021, da suíça Evelybe Trepte e da francesa Emma Ducreux, num ano em que houve recorde de inscrições na categoria. Foi a atleta ribatejana que levou a melhor, tendo-se mostrado orgulhosa da sua conquista no final da prova.

Beatriz Ferreira começou a praticar triatlo aos 14 anos, depois de umas breves passagens pelo mundo da patinagem artística e do futebol. Em entrevista a O MIRANTE, publicada em Novembro de 2019, quando a atleta tinha 18 anos, confessou que sentiu amor à primeira vista assim que experimentou o triatlo pela primeira vez. Na altura perguntámos-lhe que conselhos daria aos jovens que sonham chegar ao topo. A resposta foi assertiva: “os mesmos que dou a mim própria. Acreditem no que fazem. Foquem-se nos vossos objectivos. Não há nada impossível de atingir”, disse.

Prova com projecção internacional

O XTERRA Portugal, que vai para a décima edição, tem organização do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã e da Câmara Municipal da Golegã e conta com apoio da Federação de Triatlo de Portugal. É uma aposta do município no desporto de competição e formação de jovens atletas, dado o potencial desportivo e de divulgação internacional que o evento acarreta. Este ano o XTERRA envolveu a participação de atletas provenientes de 18 países. Os atletas nadaram um quilómetro e meio na Alverca do Campo na Golegã, pedalaram 35 quilómetros nos trilhos da Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, terminando com 10 quilómetros de corrida em trilho pelos campos da lezíria ribatejana.