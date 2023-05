Moçarriense e Forense sobem à 1ª divisão distrital de futebol

Moçarriense e Forense carimbaram a promoção à 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, a duas jornadas do final da fase de apuramento do campeão. Na jornada do fim de semana, a equipa da Moçarria recebeu e venceu o Vasco da Gama por 4-2, enquanto o Forense bateu o Tramagal por 2-0 em Foros de Salvaterra. Com esses resultados, os emblemas dos concelhos de Santarém e de Salvaterra de Magos alcançaram 18 pontos em oito jornadas, enquanto os seus mais directos perseguidores, Riachense e Vasco da Gama, somam 10 pontos. O Tramagal, com 9 pontos, está também na corrida pela terceira vaga que dá acesso à subida de divisão.

