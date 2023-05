CN Torres Novas em segundo no Triatlo Longo de Caminha

A equipa do Clube de Natação de Torres Novas ficou em 2º lugar colectivamente no Triatlo Longo de Caminha, que foi a segunda etapa do nacional de triatlo longo por clubes, mantendo a segunda posição da geral. Luís Moleiro foi o melhor atleta do emblema torrejano subindo ao pódio no 2º lugar, enquanto Guilherme Pires no 7º lugar e André Duarte no 9º, fecharam a equipa dentro do top 10. José Pedro Vieira terminou na 13ª posição e Adriano Correia foi 21ºclassificado.