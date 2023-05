Fátima Escola de Triatlo tem novas instalações

A Fátima Escola de Triatlo (FET) inaugurou as novas instalações no domingo, 28 de maio, no Estádio Municipal Papa Francisco, em Fátima. A festa começou logo pela manhã com uma "caminhada pelo coração”. O dia continuou com um almoço/convívio que demonstrou a união e o espírito de camaradagem que se vive na Fátima Escola de Triatlo, que conta actualmente com cerca de 250 associados e meia centena de atletas. A associação tem 11 anos de actividade e é presidida por Michel Gonçalves.