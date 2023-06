Santarém recebe Taça do Mundo de Trampolins 2023

Santarém vai receber a Taça do Mundo de Trampolins, entre os dias 28 de Junho e 3 de Julho. A organização cabe ao Gimno Clube de Santarém, que foi seleccionado pela Federação Internacional de Ginástica, via Federação de Ginástica de Portugal, para assumir essa missão. O evento vai contar com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 50 mil euros.

A Taça do Mundo de Trampolins (World Cup 2023) é uma das maiores organizações da Federação Internacional de Ginástica. Durante os seis dias de competição vão estar em Santarém os melhores 400 ginastas mundiais, em representação de 35 países, oriundos dos cinco continentes. O evento vai contar com transmissão televisiva.