Torneio de golfe solidário para apoiar Associação Malaqueijo Solidário

A SGL Seguros vai organizar no dia 15 de Julho um torneio de golfe com a finalidade de angariação fundos para oferecer materiais lúdicos e didácticos às crianças da creche de Malaqueijo.

A SGL Seguros vai organizar, no dia 15 de Julho, um torneio de golfe solidário em prol da Associação Malaqueijo Solidário, instituição do concelho de Rio Maior dedicada ao apoio da comunidade e serviço de creche. O objectivo é angariar fundos para oferecer materiais lúdicos e didácticos às crianças da creche, diz a organização em comunicado.

O evento vai ter lugar no campo de golfe Guardian Bom Sucesso, em Óbidos, e conta com o apoio de diversas marcas. Quem quiser participar nesta iniciativa solidária pode obter mais informnações e inscrever-se através do website oficial do evento (https://golfe.sgl.pt/). A organização refere que as inscrições estão abertas a jogadores de todos os níveis de habilidade, desde amadores entusiastas a profissionais experientes. O torneio será disputado no formato de pares Texas Scramble e promete oferecer momentos de diversão e amizade para todos os participantes. Há prémios para todos os participantes, sendo que o primeiro prémio ganha uma viagem aos Açores.

Para além do golfe vão decorrer outras actividades ao longo do dia para entreter os jogadores e proporcionar momentos de convívio. "Estamos muito entusiasmados com a realização deste torneio de golfe solidário em parceria com a Associação Malaqueijo Solidário. Acreditamos piamente que a educação e o acesso a materiais lúdicos e didáticos adequados são fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças e consequentemente da comunidade. Com a colaboração das marcas parceiras e o apoio dos participantes, poderemos proporcionar momentos de alegria e aprendizagem para as crianças da creche", afirma Gonçalo Rocha Pereira, representante da SGL Seguros.