Coruche recebe provas de triatlo a contar para o campeonato nacional

Zona Ribeirinha de Coruche recebe no dia 25 de Junho centenas de atletas para o Triatlo. As provas contam para o campeonato nacional de clubes de estafetas mistas e campeonato nacional jovem em estafetas.

A zona ribeirinha da vila de Coruche recebe a 25 de Junho centenas de atletas para o Triatlo de Coruche. A prova conta para o campeonato nacional de clubes de estafetas mistas, no formato de triatlo em estrada na distância super sprint, destinado a equipas/atletas licenciados, e para o campeonato nacional jovem de triatlo em estafetas (quinta etapa), no formato de triatlo em estafetas (natação, ciclismo e corrida), com distâncias adaptadas aos agrupamentos de benjamins e infantis, iniciados e juvenis.

As provas vão disputar-se junto à Praça de Toiros e nas imediações da vila, com partida da Praia Fluvial do Sorraia e chegada ao largo, junto à Praça de Toiros. O secretariado abre às 8h15 para a prova do campeonato nacional de clubes de estafetas mistas que se inicia às10h30. Por volta das 13h10 terá lugar a cerimónia de entrega de prémios, sendo que o campeonato nacional de clubes de estafetas mistas prevê a atribuição de prémios pecuniários até 300 euros para as oito primeiras equipas classificadas, num total de mil euros em prémios. À tarde, pelas 13h45, abre o secretariado da prova do campeonato nacional jovem de triatlo em estafetas e às 15h30 é dado início às provas, estando prevista a cerimónia de entrega de prémios junto à meta às 18h15.

O campeonato nacional de clubes de estafetas mistas não tem restrições ao número de equipas a apresentar por cada clube mas a prova (super sprint) é exclusiva para atletas e clubes licenciados na Federação de Triatlo de Portugal. O campeonato nacional jovem de clubes de triatlo em estafetas disputa-se em dois agrupamentos. O agrupamento um abrange os benjamins e infantis. O agrupamento dois os iniciados e juvenis. Cada equipa será composta por três elementos, podendo a sua constituição ser masculina, feminina ou mista, sendo que as equipas mistas se classificam como masculinas. Cada clube pode apresentar mais do que uma equipa em cada agrupamento ou género. As distâncias e os segmentos das provas em natação, ciclismo e corrida são adequados aos escalões etários definidos.

O Triatlo de Coruche é uma organização conjunta da Câmara de Coruche e da Federação de Triatlo de Portugal.