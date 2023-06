Futebol Clube de Alverca volta a levar maior fatia de apoios municipais

Entre 121 associações do concelho de Vila Franca de Xira apoiadas pelo município na sua actividade regular pelo Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), o Futebol Clube de Alverca, liderado por Fernando Orge, volta a ser o que leva mais dinheiro público.

Nos acordos, assinados a 22 de Maio com a Câmara de Vila Franca de Xira, o Alverca recebe 52.795 euros, dos quais 30.760 euros serão destinados a manutenção das suas instalações desportivas, a saber: 3.080 euros para o campo relvado natural, 15.100 euros para um campo de futebol sintético e outros 12.580 euros para o seu pavilhão desportivo.

Em termos de actividades desportivas o futebol do Alverca também lidera no encaixe financeiro, recebendo das mãos da câmara municipal um cheque de 10.330 euros. Além destes apoios o clube liderado por Fernando Orge ainda vai receber outros 15 mil euros do PAMA dedicado à vertente do investimento, destinado a comparticipar a compra de uma nova carrinha de nove lugares.

Dos valores do PAMA deste ano nenhum outro clube do concelho chega perto do FC Alverca no que toca aos apoios recebidos. O Alhandra Sporting Club leva 14.075 euros, o União Atlético Povoense recebe 26.660 euros, o Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria recebe 14.030 euros e o Grupo Desportivo de Vialonga encaixa pouco mais de 13 mil euros. Já o Juventude da Castanheira fica com 10.555 euros.

Dos documentos do PAMA a que O MIRANTE teve acesso, a segunda associação do concelho a receber mais apoios públicos será a Sociedade Euterpe Alhandrense, que tem actividade cultural e desportiva, com 40.420 euros. Outras das associações que mais dinheiro vão levar para os seus cofres encontram-se o Ateneu Artístico Vilafranquense (34.340), a Cercipóvoa (35.510), o CEBI de Alverca (19.880), a Cercitejo (19.700) e a Casa do Povo de Arcena (15.780).

Do outro lado dos números quem menos dinheiro recebe é a Mithós, associação de apoio à multideficiência com 530 euros, a associação de pessoal da OGMA (para apoio ao atletismo) que leva 140 euros e a associação de pais do Jardim-de-Infância nº2 de Vila Franca de Xira que vai receber um cheque de 360 euros.

Na sua globalidade, no apoio à actividade regular, a Câmara de VFX investiu este ano 717.450 euros, a verba mais alta dos últimos 13 anos mas que ainda assim mereceu críticas da oposição pela forma como foi distribuída. O documento contemplou mais três associações este ano face ao programa de 2022, num total de 314 apoios específicos por área de actividade, mais 50 que no ano passado. Já o PAMA, na sua vertente de apoio ao investimento, contemplou uma verba de 645 mil euros, dos quais 35.818 euros para aquisição de equipamentos, 92.527 euros para aquisição de viaturas e 514.911 euros para obras de construção, conservação e remodelação de instalações.