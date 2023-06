Joana Marchão convocada para o Mundial de Futebol Feminino

Futebolista natural de Abrantes volta a vestir as cores nacionais para disputar a fase final do Mundial na Austrália e Nova Zelândia.

A abrantina Joana Marchão foi convocada para a fase final do Mundial de Futebol Feminino que se vai disputar de 20 de Julho a 20 de Agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O nome da jogadora foi o terceiro a ser anunciado pelo selecionador nacional feminino, Francisco Neto.

Joana Marchão iniciou a sua carreira desportiva no Abrantes Futebol Clube e treinou com equipas masculinas até aos 13 anos, idade limite para equipas mistas. Aos 18 anos assinou pelo Sporting Clube de Portugal, no qual jogou durante seis anos e recentemente despediu-se do Parma, clube italiano no qual tinha ingressado no início da época.