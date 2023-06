Vicente Silva campeão nacional de judo em juvenis

Vicente Silva, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, conquistou o título nacional de judo na categoria -66kg no Campeonato Nacional de Juvenis (sub-15), que decorreu no Seixal.

Vicente Silva, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, conquistou o título nacional de judo na categoria -66kg no Campeonato Nacional de Juvenis (sub-15), que decorreu no Seixal. O judoca de Tomar, que se estreava num campeonato nacional, venceu os cinco combates em que participou. Na competição feminina, Leonor Poiares ficou em 7º lugar na categoria -40kg também no seu primeiro nacional.