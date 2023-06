Clube de Natação de Torres Novas lidera nacional de triatlo

O Clube de Natação de Torres Novas está em boa posição para revalidar o título de de campeão nacional de clubes de triatlo, alcançado nas duas últimas épocas. Após ter vencido o Triatlo de Caldas da Rainha, o emblema torrejano é líder isolado da classificação colectiva quando só falta uma etapa para o final da competição, a realizar em Setembro em, São Martinho do Porto. A nível indivuidual a vitória também foi para o CNTN, por João Nuno Batista. No top 10 entraram ainda mais quatro atletas de Tprres Novas: Gonçalo Oliveira foi 3º, Afonso do Canto 4º, Gustavo do Canto 5º e Tiago Fonseca 6º. No sector feminino, Joana Miranda foi a melhor torrejana, ao alcançar o 10º lugar.

FOTOS - CNTN