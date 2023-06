Secundária de Vialonga é campeã de desporto escolar 

A equipa feminina de basquetebol do escalão de iniciadas da Escola Básica e Secundária de Vialonga sagrou-se campeã do desporto escolar nos dias 20 e 21 de Maio durante os jogos nacionais disputados em Peniche. Com um percurso quase imaculado, pois perderam apenas um jogo até à consagração final, venceram o jogo decisivo frente à Escola Secundária Rocha Peixoto, por apenas dois pontos, com dois lances-livres a serem convertidos a três segundos do final da partida.