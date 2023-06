Taça concelhia de futsal dias 10 e 11 no Forte da Casa

São esperados 120 atletas no pavilhão municipal do Forte da Casa, no próximo fim-de-semana, para a 1.ª edição da Taça Concelhia de Futsal na categoria de juvenis e juniores masculinos.

O pavilhão municipal do Forte da Casa recebe, nos dias 10 e 11 de Junho, a 1.ª edição da Taça Concelhia de Futsal na categoria de juvenis e juniores masculinos. São esperados durante os dois dias a participação de 120 atletas em representação de cinco clubes. Os jogos têm início às 9h00 e as finais estão agendadas para as 18h00 do dia 11 de Junho, com o momento alto do evento reservado para 21h00, com a atribuição dos prémios aos vencedores.

Ao mesmo tempo vai decorrer uma acção solidária, com recolha de alimentos, para as famílias carenciadas da freguesia. À entrada do pavilhão estarão caixotes onde podem ser deixados alimentos como azeite, óleo alimentar, arroz, massas, enlatados, leite e leguminosas.

A iniciativa tem entrada livre e é organizada pelo Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa.