Tenista do AHEAD de Alverca conquista primeira vitória profissional

A tenista Angelina Voloshchuk conseguiu a sua primeira vitória no circuito profissional pelo AHEAD clube ténis, de Alverca do Ribatejo. É a primeira vitória da tenista e do clube no circuito ITF (Federação Internacional de Ténis) num torneio W25. A prova exigente decorreu dia 6 de Junho, em Setúbal. A tenista tinha pela frente uma adversária no top-535, que há menos de um ano estava no top-280. Foi preciso uma reviravolta para Angelina Voloshchuk conseguir a vitória após 3 sets e 2h15 de jogo.