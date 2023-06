partilhe no Facebook

Maria Ferreira é a primeira internacional de futsal do Vitória de Santarém

Aos 12 anos Maria Ferreira entrou para a história do Vitória de Santarém ao tornar-se a primeira internacional do clube escalabitano na modalidade de futsal. A atleta representou por duas vezes a selecção nacional feminina de sub-15 que este fim-de-semana jogou contra a Espanha em Bragança, naqueles que também foram os primeiros jogos de uma selecção portuguesa desse escalão.

O Vitória de Santarém manifestou o seu regozijo nas redes sociais do clube e destacou o facto de Maria Ferreira ter sido a atleta mais jovem da selecção portuguesa, às ordens do seleccionador Ricardo Azevedo. “Uma enorme inspiração para todas as jovens vitorianas que se encontram neste momento a disputar o Vitória Futsal Cup - Masters! Uma alegria indescritível para quem (como ela) tanto sente este clube!”, lê-se na mensagem publicada este domingo, 11 de Junho.