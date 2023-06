Sport Lisboa e Cartaxo quer conhecer talentos no feminino

Treinos de captação realizam-se às quartas-feiras, às 18h30, no Estádio Municipal do Cartaxo.

O Sport Lisboa e Cartaxo está em treinos de captação para todas as equipas femininas do futebol de formação. Os treinos decorrem às quartas-feiras, às 18h30, no Estádio Municipal do Cartaxo. O Sport Lisboa e Cartaxo foi fundado a 1 de Setembro de 1935 e é um dos maiores clubes do distrito de Santarém em número de atletas e equipas inscritas na Associação de Futebol de Santarém.

“O futebol feminino do Sport Lisboa e Cartaxo está em construção, queremos crescer enquanto equipa, mas acima de tudo queremos a concretização de sonhos e a formação destas jovens ribatejanas”, comunica o clube nas redes sociais.